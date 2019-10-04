Санированный силами ЦБ РФ банк «Траст» обсуждает с бизнесменом Михаилом Гуцериевым соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд рублей по итогам санации Бинбанка и Рост Банка. Об этом накануне сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, близких к обеим сторонам переговоров: «Трасту» (он же Банк непрофильных активов. — Прим. Банки.ру) и Гуцериеву.

Соглашение предполагается заключить по английскому праву, сообщают три источника, а выплата может произойти как деньгами, так и активами с рассрочкой на пять лет.

Источники не объяснили, как Центробанк сформировал сумму в 140 млрд рублей.

В результате санации Бинбанка и Рост Банка в 2017 году Бинбанку потребовалась докапитализация на 57 млрд рублей, а на «расшивку» операций между Бинбанком и Рост Банком регулятор выделил почти 800 млрд рублей.

Бинбанк и Рост Банк были частью финансовой группы «Сафмар» семьи Гуцериева, включая младшего брата Саита-Салама, а также племянника Гуцериева Микаила Шишханова, который управлял банковскими активами группы.

В 2017 году регулятор санировал сразу три крупные банковские группы — группы «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка — на фоне падения цен на нефть и ранее введенных западных санкций против нескольких государственных банков, которые привели к перетоку ряда крупных операций к частным банковским группам. «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк демонстрировали активный рост, который ЦБ впоследствии назвал «агрессивным» и приведшим к необходимости санации групп. ЦБ потратил более 2 трлн рублей на пополнение капитала и предоставление ликвидности. Все проблемные активы банков, сумма которых оценена в 2,4 трлн рублей, в течение 2018 года были собраны на балансе «Траста».

Чтобы компенсировать затраты на санацию, Гуцериев и Шишханов в конце 2017 года перевели часть своих активов Бинбанку и Рост Банку, среди них были акции «Интеко», «А101» и 25% привилегированных акций «Русснефти».

Зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что бывшие собственники банка «Открытие» и Бинбанка оценили активы, переданные в рамках санации, в 440 млрд рублей, при этом оценка ЦБ была в 4,4 раза скромнее.

Один из источников указывает, что долг структур, связанных непосредственно с Гуцериевым, «Траст» оценил в 320 млрд рублей.

«Это хорошая сделка для Гуцериева, так как она будет означать, что его не привлекут к субсидиарной ответственности», — сказал другой источник, близкий к бизнесмену. Ранее ЦБ подал к бывшим собственникам и топ-менеджерам «Открытия» и Промсвязьбанка иски о взыскании убытков от санации.

По данным Reuters, соглашение с «Трастом» подписывают Михаил Гуцериев и его брат Саит-Салам Гуцериев, однако племянник Микаил Шишханов, который управлял банковскими активами, в сделке не участвует. Соглашение обсуждалось на последнем заседании наблюдательного совета банка «Траст», состоявшемся в конце сентября, сказал один из источников. По его словам, совет банка не пришел к согласованному решению и созвал собрание акционеров на 30 октября, оставляя финальное решение за Центробанком, которому принадлежит почти 98% акций «Траста», и «Открытием» (миноритарный собственник «Траста»).



Рост Банк ранее был присоединен к «Трасту», а Бинбанк — к «Открытию» (прим. Банки.ру).

