Банк России установил официальные курсы валют с 5 октября.

Курс доллара понизился на 10,12 копейки, составив 65,03 рубля (65,1312 рубля на 4 октября). Курс евро повышен на 5,18 копейки, до 71,3509 рубля (с 71,2991 рубля на 4 октября).

На Московской бирже доллар и евро заметно дешевеют после невыразительного начала торгов. На 12:24 мск курс доллара составляет 64,79 рубля (минус 34 копейки к уровню закрытия сессии четверга), курс евро — 71,12 рубля (минус 28 копеек).



Диапазоны котировок с начала торгового дня — 64,77—65,12 рубля за доллар и 71,1—71,45 рубля за евро.

