Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.

«Этот перечень профессий [представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых] должен быть зафиксирован. Мы в таком случае готовы будем распространять этот механизм на субъекты РФ», — сказал Силуанов.

По его словам, сейчас рассматривается несколько подходов по распространению данного механизма на субъекты РФ.

«Предложение, на мой взгляд, наиболее оптимальное — следующее: дать возможность субъектам РФ использовать этот механизм. Он себя неплохо зарекомендовал, хотя там есть риски, потому что теперь целый ряд предприятий нанимает своих работников уже не как сотрудников предприятий, а как самозанятых. Я сам, лично знаю такие случаи», — добавил он.

Напомним, с 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в тестовом режиме начал действовать налог для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

