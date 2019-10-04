Счетная палата считает недостаточно объясненным прогноз по росту ВВП в 2021 году на уровне выше 3%, имеющиеся прогнозы гораздо пессимистичнее, заявила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова в ходе выступления на заседании Совета Федерации.

«Для нас в Счетной палате является недостаточно объясненным прогнозируемый выход на темпы роста экономики свыше 3% в 2021 году. Имеющиеся прогнозы гораздо пессимистичнее. Например, августовский прогноз ВШЭ в 2021 году — это 1,7%. Непонятно, за счет каких факторов роста будет обеспечен скачок с 1,7% в 2020-м до 3,1% в 2021-м. А ведь из этого показателя строятся основные параметры бюджета», — заявила она.

Изотова отметила, что Минэкономразвития объясняет скачок темпа роста ВВП в 2021 и 2022 годах опережающим ростом инвестиций в основной капитал, прирост которого должен ускориться с 2% в 2019 году и до 5% в 2020-м.

По словам Изотовой, на фоне слабого роста инвестиций по итогам первого полугодия 2019 года подобная динамика требует дополнительной аргументации и обоснования.