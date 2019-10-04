Национальный союз страхователей ответственности считает целесообразным разделить тариф страхования пассажиров авиатранспорта, повысив его для вертолетных перелетов в четыре раза. Об этом сообщила на пресс-конференции вице-президент НССО Светлана Гусар.

«ЦБ готовит проект указания о разделении тарифа, который сейчас единый и для самолетов, и для вертолетов, потому что показатели по этим видам транспорта сильно отличаются, — говорит она. — Мы очень надеемся, что документ выйдет и тариф будет разделен».

Под обязательное страхование попадают перевозки как на самолетах, так и на вертолетах. Однако в первом случае большая часть перевозок застрахована в соответствии с требованиями международных соглашений, поскольку самолеты перевозят пассажиров на международных маршрутах. По 67-ФЗ в России страхуют в основном вертолетные перевозки. Таким образом, по этому закону застраховано всего 2,5% общего количества пассажиров, причем перевозимых преимущественно вертолетами.

Договоры страхования в прошлом году были заключены на более чем 900 вертолетов и 376 самолетов. На долю последних приходится 17% всех выплат при наступлении страхового случая, в основном по имуществу, реже — по причине нанесения вреда жизни и здоровью. Большинство же происшествий, которые покрывают страховщики, приходится на вертолетные перевозки, именно здесь чаще всего производятся выплаты по жизни и здоровью.

«В вертолетных перевозках на 1 миллион пассажиров травмируется или умирает 13 пассажиров — это наихудший показатель по всем видам транспорта, которые попадают под обязательное страхование по 67-ФЗ», — дополняет она.

Статистика Минтранса показывает рост количества перевозимых пассажиров именно на авиа- и железнодорожном транспорте. По обязательному страхованию ответственности перевозчиков действует тарифная вилка. На этапе запуска программы в 2013 году страховщики начинали работать по минимальному тарифу, к 2018 году, проанализировав накопленную статистику, увидели, что убытки растут, их много, а фактически применяемый тариф приближается к максимальному уровню.