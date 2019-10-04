Держателям карты Севергазбанка стала доступна возможность оплачивать покупки с помощью сервиса бесконтактной оплаты Apple Pay. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Для использования сервиса бесконтактных платежей на смартфоне должно быть установлено приложение Wallet, в которое необходимо добавить карту Visa или Masterсard. Покупки устройством можно оплачивать везде, где есть значок бесконтактной оплаты или Apple Pay. Нужно поднести гаджет к бесконтактному платежному терминалу, и оплата покупки будет совершена.

Сервис подключается бесплатно.