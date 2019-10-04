• Среднестатистическому россиянину нужна 161 тыс. рублей в месяц, чтобы быть счастливым, говорится в исследовании Superjob. При этом мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам, — 181 тыс. и 138 тыс. соответственно. Респондентам до 24 лет достаточно 118 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, гражданам в возрасте от 25 до 34 лет уже необходимо 159 тыс. рублей, людям от 45 лет и старше — 171 тыс. рублей, а от 35 до 44 лет — 172 тыс. рублей. Среди жителей городов России с населением от 500 тыс. человек самую высокую сумму для счастья указывают москвичи — 212 тыс. рублей в месяц. Меньше всего денег для счастья нужно жителям Кирова (120 тыс. рублей) и Оренбурга (115 тыс.).

• Средняя максимальная ставка топ-10 банков по депозитам физлиц в рублях снизилась с 6,75% за вторую декаду сентября до 6,62% за третью декаду. Сейчас показатель находится на самом низком уровне с начала сентября 2018 года. Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда. До неожиданного небольшого повышения ставки по итогам предыдущего десятидневного периода практически непрерывное — с одним случаем стагнации — снижение ставки наблюдалось с третьей декады июня-2019.

• Средний класс современной России насчитывает 38,2% населения, однако его внутренний состав неоднороден: выделяется ядро (7% населения), ближняя (11,2%) и дальняя периферия (19,5%) этого ядра в зависимости от соответствия 16 социально-экономическим характеристикам. Об этом говорится в докладе Высшей школы экономики «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика». Благосостояние среднего класса в России ухудшается, а поляризация внутри него усиливается. При этом наличие детей играет решающую роль для попадания в состав среднего класса: шансы войти в ядро при наличии одного несовершеннолетнего ребенка падают в полтора раза, если же детей два и более — в четыре раза. Ухудшение материального положения семей с появлением детей — известная проблема, но правительство работает над повышением доходов населения, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

• Национальная система платежных карт работает над технологией, которая позволит совершать покупки через Систему быстрых платежей на мобильных устройствах без сканирования QR-кода, рассказали в пресс-службе НСПК. Там отметили, что такой сценарий получил название «мгновенный счет» — он будет реализован в виде ссылки. После того как клиент выберет в интернет-магазине на своем смартфоне оплату с помощью СБП, мгновенный счет со всеми реквизитами откроется в приложении банка — участника системы. После проверки информации (суммы платежа, названия компании) покупатель сможет подтвердить операцию в приложении банка одной кнопкой, а затем с его счета спишутся деньги.