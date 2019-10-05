Суд арестовал активы фигурантов по делу Baring Vostok, сообщили РИА Новости в пресс-службе инвестфонда.

Отмечается, что арест наложен в том числе на квартиры, в которых живут семьи фигурантов дела.

«Все это происходит после независимой экспертизы, проведенной по заказу следствия, когда уже ни у кого не осталось сомнений в надуманности обвинений», — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что следствие должно было прекратить уголовное дело, а не арестовывать счета и имущество.

«Мы уверены, что наши коллеги невиновны, а уголовное дело — инструмент давления в корпоративном споре в банке «Восточный», — заключили в фонде.

В феврале суд арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей.

