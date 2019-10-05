Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ не получила ни одного официального обращения от граждан в связи с якобы имевшими место случаями мошенничества с поддельными налоговыми уведомлениями, а также не нашла подтверждений описанным блогерами примерам, сообщили РИА Новости в ведомстве.

В СМИ со ссылкой на сообщения в социальных сетях в последнее время стали появляться истории о мошенничестве с поддельными письмами из ФНС, в которых якобы сообщается о наличии у налогоплательщика задолженности по тем или иным налогам и предлагается перевести сумму задолженности на счет, принадлежащий мошенникам.

«Ни одного официального обращения от граждан по этому поводу мы не получали», — сообщили агентству в пресс-службе ФНС. Более того, сотрудники ведомства проверили нашумевшие в Интернете истории, однако информация ни об одной из них в результате не подтвердилась, а авторы этих постов не выходят на связь с налоговиками.

ФНС сообщила о схеме мошенничества с фальшивыми уведомлениями о налогах О получении фиктивного налогового уведомления сообщил в Facebook пользователь Денис Виленский.

Налоговая служба советует гражданам в любом случае быть внимательными при оплате счетов, а в случае проблем или вопросов — обращаться в ФНС через официальный сайт ведомства или звонить в кол-центр.

Проверить начисление налогов и наличие задолженности граждане могут и самостоятельно в личном кабинете на сайте ФНС. Через этот сервис можно также заплатить налоги, причем с прошлого года это можно сделать не только за себя, но и за своих близких.

Срок уплаты имущественных налогов в России для всех собственников земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей и машино-мест истекает 2 декабря.