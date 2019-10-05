Платежная система PayPal объявила о выходе из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra, передает телеканал CNBC со ссылкой на заявление компании.

«PayPal принял решение отказаться от дальнейшего участия в ассоциации Libra на данном этапе и продолжить уделять основное внимание продвижению нашей существующей миссии и бизнес-приоритетам», — приводит телеканал выдержку из заявления PayPal.

Libra — криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдет в I квартале 2020 года, в конце 2019 года начнется тестирование.