Банки выдали в августе на 7% больше потребительских кредитов. Так, в августе 2018 года было выдано 1,4 млн кредитов против 1,5 млн ссуд в августе текущего года, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй «Эквифакс».

В организации также отметили, что рост числа выданных кредитов являлся основным драйвером увеличения объемов потребкредитования. Объем выдачи потребительских кредитов в августе составил 261,2 млрд рублей, что выше показателя июля почти на 3% и показателя августа прошлого года на 1,75%.

При этом средняя сумма выданного в августе потребительского кредита снизилась до 173,8 тыс. рублей. В результате объем портфеля потребительских кредитов превысил 4,2 трлн рублей на конец августа.

«Подобная динамика выдач может объясняться тем, что основные игроки рынка стали менять свои кредитные политики в преддверии введения с 1 октября новых требований регулятора о расчете показателя долговой нагрузки, что у большинства из них выразилось в снижении среднего чека — величины средств, выдаваемых банком одному клиенту — физическому лицу», — прокомментировал глава «Эквифакс» Олег Лагуткин.