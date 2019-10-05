Российская экономика продемонстрирует стагнацию, если темпы роста мировой экономики снизятся ниже уровня 2%. Об этом говорится во внесенном в Госдуму вместе с проектом бюджета прогнозе социально-экономического развития России на 2020—2022 годы, подготовленном Минэкономразвития.

«Ключевым риском социально-экономического развития РФ на период до 2024 года является замедление темпов роста мировой экономики (снижение уровня ниже 2%)», — отмечается в документе.

По оценкам Минэкономразвития, текущая макроэкономическая политика позволяет избежать падения ВВП России в реальном выражении, если мировой экономический рост замедлится до 2%, а цены на нефть снизятся до 40 долларов за баррель. Однако, по данным министерства, более значительное снижение темпов роста мировой экономики может стать причиной стагнации экономики РФ.

«Вместе с тем более существенное ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, вызванное вхождением в рецессию ключевых мировых экономик (США и стран Евросоюза), может привести к тому, что в год реализации описанного шокового события российская экономика продемонстрирует стагнацию (либо снижение темпов роста ВВП в реальном выражении в зависимости от глубины мировой рецессии)», — говорится в прогнозе.

При этом в Минэкономразвития отметили, что при стабильной ситуации в мировой экономике и отсутствии ухудшений накопленный запас резервов, а также укрепление внешнеэкономических связей с Индией и Китаем «позволят российской экономике достаточно быстро вернуться к росту».

