Минфин планирует запустить новые инструменты управления временно свободными остатками средств федерального бюджета, говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».



«В 2019—2020 годах планируется продолжение работы по расширению перечня инструментов управления временно свободными остатками средств на едином счете федерального бюджета. Планируется запуск следующих инструментов: привлечение краткосрочных кредитов кредитных организаций; запуск операций по размещению остатков средств через договоры банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом; валютный своп по покупке евро за рубли; размещение средств по договорам РЕПО в иностранной валюте, в том числе с использованием еврооблигаций Российской Федерации в качестве обеспечения; операции по размещению и привлечению средств на организованном рынке РЕПО и операции по привлечению средств в рублях по сделкам валютный своп», — говорится в документе.

Кроме того, Минфин подчеркнул важность для повышения эффективности исполнения бюджета проведения эксперимента по осуществлению кассовых выплат по исполнению денежных обязательств получателей средств бюджета в срок, не превышающий пяти дней с момента представления платежных документов, в целях минимизации рисков возникновения кассовых разрывов.