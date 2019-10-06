«ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего Интернета от 2017 года. На текущий момент большая часть информации устарела, компания ведет расследование инцидента, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

Ранее анонимный Telegram-канал сообщил, что база данных 8 млн абонентов проводного Интернета «Билайн» хранится в открытом доступе на файлообменниках.

В «Билайне» пояснили, что в результате внутренних проверок было установлено, что часть информации в распространенном архиве действительно содержит данные абонентской базы клиентов фиксированного Интернета (ШПД), однако значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна.

«В конце 2017 года компания зафиксировала утечку части информации о клиентах ШПД вследствие злонамеренных действий ряда лиц. Были незамедлительно приняты меры по пресечению повторения подобных инцидентов и привлечению виновных лиц к ответственности», — отметили там, подчеркнув, что база клиентов ШПД «Билайна» на конец II квартала 2019 года — 2,5 млн абонентов, а не 8 млн.

Кроме того, как считают в компании, распространение в Интернете информации об этой утечке носит заказной характер. «Мы осуждаем эти злонамеренные действия. Распространение личных данных клиентов недопустимо, и мы продолжаем совершенствовать нашу систему защиты таких данных. Наша служба безопасности расследует этот инцидент, мы будем признательны за любую информацию, которая поможет этой работе, как со стороны наших клиентов, так и со стороны наших коллег по рынку», — сказали в пресс-службе оператора.

Оператор подтвердил, что «работает в тесном контакте с компетентными органами и ведомствами для предотвращения раскрытия персональных данных не только клиентов «Билайна», но и клиентов всех операторов связи». Помимо этого, уточнили в пресс-службе, «Билайн» прилагает все усилия, чтобы подобное не повторялось, и «делает все для немедленного удаления из Интернета любой информации, связанной с персональными данными клиентов». «Однако мы фиксируем повторные целенаправленные действия киберпреступников по публикации этих данных, что не только нарушает законы РФ, но и свидетельствует о намерении целенаправленно дискредитировать компанию», — подчеркнули в «Билайне».