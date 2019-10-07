В ходе банкротства ООО «Инвестпро» продаются 25,61% акций кипрской Migcredit Holdings — единственного владельца крупнейшей небанковской микрофинансовой компании «МигКредит», дата публичных торгов (начальная цена — 3,4 млрд рублей, шаг снижения — 1,5 млн рублей) пока не назначена, сообщил «Ведомостям» представитель «Инвестпро».

Основной владелец «МигКредита» — сын Александра Мамута Николай, ему принадлежит 90% Lemoza Limited, которая владеет 56,33% Migcredit Holdings и 69% Moyers Holdings, у которой 18,06% Migcredit Holdings.

В конце 2015 году «Инвестпро» получила в залог 23% Migcredit Holdings, тогда доля оценивалась в 3,9—4,6 млрд рублей, сообщала компания.

Исходя из чистой прибыли «МигКредита» за 2018 год в размере 502,4 млн рублей, управляющий партнер консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская оценивает всю микрофинансовую компанию в 13 млрд рублей, «что соответствует выставленной цене за пакет акций на торгах».

По словам экспертов, если на акции так и не будет найден покупатель, то конкурсный управляющий может их списать.