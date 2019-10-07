Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности после утечки данных по кредитным картам клиентов. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава Сбербанка Герман Греф на полях ежегодного международного форума «Диалог Форт-Росс» в Сан-Франциско.

«Мы разрабатываем сейчас комплексную программу. Не только внутри банка», — сказал он. «Мы готовим сейчас комплексное предложение, потому что эта проблема, к сожалению, она универсальна для всех. Мы сейчас готовим предложения по улучшению регулирования и так далее», — добавил Греф.

Сбербанк ранее завершил внутреннее расследование, связанное с утечкой данных по кредитным картам клиентов. По результатам расследования был выявлен сотрудник, пытавшийся похитить клиентскую информацию. Он занимал должность руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

Ранее представитель Сбербанка опроверг информацию об утечке данных 60 млн кредитных карт, подтвердив утечку данных только 200 кредитных карт.

Сбербанк выявил мошенника, пытавшегося похитить клиентскую информацию

Отмечается, что были собраны и задокументированы улики для доказательства совершенного преступления.