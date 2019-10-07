Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бывшего заместителя председателя правления банка «Финансовая корпорация Открытие» Елены Будник на взыскание в пользу кредитной организации 32,6 млн рублей, говорится в материалах суда.

Заявитель обжаловала в кассации постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 июля. Иск был заявлен о признании недействительной сделки по выплате банком в пользу Будник премии и применении последствий недействительности сделки путем взыскания с нее 32,6 млн рублей. Суд апелляционной инстанции посчитал, что заключение сделки с Будник не имело для истца экономического смысла.

Апелляция отменила решение Арбитражного суда Москвы от 5 апреля, когда банку было отказано в удовлетворении иска.

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Банк 1 августа 2017 года выплатил ответчику премию за особые достижения в первом полугодии 2017 года. Истец сообщил, что итоговый финансовый результат банка за 2017 год составил минус 397,9 млн рублей. По мнению заявителя, оспариваемая сделка (выплата банком в пользу Будник премии) «являлась необоснованной, экономически нецелесообразной и повлиявшей на ухудшение финансового состояния банка, о чем ответчик, действуя разумно, не мог не знать».

Суд первой инстанции 5 апреля отклонил заявление банка, отметив, что истцом не доказана неплатежеспособность банка на 1 августа 2017 года, осведомленность ответчика о тяжелом финансовом состоянии организации на тот момент. Ответчик не мог повлиять на решения, принимаемые председателем правления банка, не принимал участия в процессе согласования выплаты премии. Также не представлено доказательств того, что выплата премии привела к оказанию ответчику преимущества перед другими кредиторами, а также к тяжелому финансовому состоянию банка, заметил арбитраж Москвы.

Банк летом 2018 года подал в суд ряд исков к экс-менеджерам о признании сделок недействительными и выплате денежных средств.