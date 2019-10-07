ВТБ начал сбор заявок на инвестиционные облигации серии Б-1-45 «Накопительный коридор Нефть плюс золото» со сроком обращения один год. «Доход накапливается за каждый торговый день, когда цены на нефть и золото находятся в диапазоне, определенном при размещении продукта», — сообщили в банке, подчеркнув, что потенциальная доходность по инструменту составляет 10% годовых.

«Диапазон будет рассчитан на основе цен активов на 21 октября 2019 года: цена нефти плюс/минус 9 долларов, цена золота плюс/минус 135 долларов. Например, если в эту дату цена нефти будет 60 долларов, цена золота — 1 500 долларов, то диапазон будет определен по нефти в 51—69 долларов, по золоту — в 1 365—1 635 долларов. За все торговые дни, когда цены на нефть и золото будут одновременно находиться в заданных диапазонах, по облигации будет начисляться доход», — разъяснили в банке.

Выплаты будут осуществлены два раза: 21 апреля и 20 октября 2020 года. В ВТБ уточнили, что «потенциальный доход инвестиционной облигации защищен от падения рубля по отношению к курсу доллара: если рубль подешевеет, доход по облигации будет увеличен на соответствующий процент. Если рубль подорожает, доход будет меньше».

В приложении «ВТБ Мои инвестиции» появилась возможность покупки «народных» ОФЗ В числе прочего в новую версию приложения добавлен календарь купонов и дивидендов.

Заявки на приобретение бумаг принимаются до 18 октября 2019 года включительно. Подать их можно дистанционно через мобильное приложение «ВТБ Мои инвестиции».



Это уже четвертый выпуск инвестиционных облигаций, который ВТБ размещает в этом году. До этого были выпущены бумаги на валютную пару евро/доллар США, котировки акций четырех крупных компаний, ключевую ставку ЦБ, напоминают в ВТБ.