Аналитики позитивно оценили решение итальянского банка Intesa принять участие в финансировании проекта «Арктик СПГ 2». Финансирование Intesa может снизить стоимость фондирования для проекта «НОВАТЭКа», отмечают в «Уралсиб Брокере». При этом вероятно, что займы Intesa получат гарантию итальянского агентства по экспортному кредитованию Sace.

Объем финансирования пока не раскрывается.

«Проект «Арктик СПГ 2» в значительной степени нацелен на азиатско-тихоокеанские рынки, а китайским компаниям CNOOC и CNPC принадлежит 20% в проекте. Одним из потенциальных рисков проекта, на наш взгляд, является зависимость от финансирования китайскими компаниями в привязке к долгосрочным сбытовым контрактам», — указывает аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин.

По его мнению, наличие финансирования от банков, не связанных с акционерами компаний, может понизить стоимость финансирования для «Арктик СПГ 2» и повысить его гибкость в заключении сбытовых контрактов.