Группа мошенников похитила 9 млн рублей с банковских карт двух московских пенсионерок, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В отдел полиции ОМВД России по району Ясенево обратились две пожилые женщины, которые сообщили о том, что им на мобильные телефоны позвонили злоумышленники и заявили о выплате компенсации за ранее приобретенные товары. Неизвестные попросили пенсионерок назвать номера банковских карт и коды, которые поступали им посредством СМС-сообщений. Выполнив эти требования, одна из женщин обнаружила списание со своего счета более 2 миллионов рублей, другая — свыше 7 миллионов рублей», — сказала Волк.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать на территории столицы, а также в Тамбовской и Ульяновской областях четырех мужчин, подозреваемых в совершении данного преступления. Двоих подозреваемых суд арестовал, еще двое находятся под подпиской о невыезде.