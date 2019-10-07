Банк России установил официальные курсы валют на 8 октября.

Курс доллара понизился на 20,41 копейки, составив 64,8259 рубля (65,03 рубля на 7 октября). Курс евро опустился на 20,45 копейки, до 71,1464 рубля (с 71,3509 рубля на 7 октября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро дорожают по отношению к рублю. На 13:46 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,97 рубля (плюс 35 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:46 мск стоил 71,31 рубля (плюс 36 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 64,7 до 64,98 рубля за доллар и от 71 до 71,32 рубля за евро.