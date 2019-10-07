Средняя премия по ОСАГО за период с января по сентябрь 2019 года снизилась по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 5,31%. Cнижение средней премии отмечается в 77 регионах РФ, где проживает 95,9% автовладельцев. Для легковых автомобилей физлиц за этот же период средняя премия снизилась в целом по РФ на 3,82%. Такие данные, представленные президентом Российского союза автостраховщиков Игорем Юргенсом, приводятся в релизе РСА.

В 16 регионах средняя премия снизилась более чем на 8%, снижение в абсолютном выражении составило до 1 080 рублей. Так, на 28,3% (или на 1 080 рублей) снизилась средняя премия по ОСАГО в Магаданской области, на 17,99% (534 рубля) — в Еврейской автономной области, на 11,86% (638 рублей) — в Республике Коми, на 11,39% (665 рублей) — в Пермском крае, на 10,28% (441 рубль) — в Белгородской области.

В 37 регионах снижение средней премии по ОСАГО составило до 5%.

ОСАГО в 2020 году может подорожать в небольших городах на 82% Законопроект о так называемой либерализации ОСАГО готовится к рассмотрению 15 октября.

Средняя премия по ОСАГО выросла в девяти регионах, в абсолютном значении рост составил от 44 до 262 рублей за годовой полис обязательной «автогражданки». Максимальное увеличение средней премии по ОСАГО составило 9,94% (262 рубля) и было отмечено в Туве. Также выросла средняя премия по ОСАГО в Адыгее, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ингушетии, Приморском крае, Новосибирской области и Камчатском крае.



«Результаты, которые мы наблюдаем из месяца в месяц начиная с 9 января этого года, когда Центральный банк начал реформу тарифов по ОСАГО, постоянно демонстрируют одно и то же: средняя премия в целом продолжает снижаться. Мы ожидали, что так будет, до начала реформы и сейчас видим подтверждение наших ожиданий. Мы уверены, что этот тренд сохранится и дальше», — сказал Юргенс. Он напомнил, что внесенный в Госдуму законопроект должен позволить продолжить реформу по индивидуализации тарифов, в результате которой аккуратные автовладельцы будут платить за полис ОСАГО меньше, а аварийные водители получат дополнительный стимул улучшать свой стиль вождения.