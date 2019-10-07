Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета для малого бизнеса и микробизнеса. Об этом в понедельник сообщили в финучреждении, пояснив, что «благодаря новому сервису клиенты из сегмента ММБ смогут получать возмещение налогов из бюджета (НДС и акцизы) без визита в налоговые органы».

Сбербанк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» для отправки его в налоговую инспекцию. Налоговая служба возвращает сумму НДС в течение семи дней. Процедура возмещения проходит полностью в электронном виде.

«Возмещение НДС и акцизов при экспорте происходит полностью в электронном виде, сроки возврата суммы налога можно сократить со 102 дней до пяти — семи дней», — добавляют в банке.



В Сбербанке подчеркивают, что ранее он стал первым банком в России, предоставившим корпоративным клиентам возможность взаимодействия с налоговыми органами по вопросу возврата НДС через удаленные каналы связи, а также первым банком, выдавшим электронную банковскую гарантию в пользу налоговых органов. Теперь при использовании банковской гарантии сроки возврата суммы НДС можно сократить с 72 до семи дней без посещения налоговых органов.