Альфа-Банк запустил сервис «Безопасная сделка» для малого бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации. Это онлайн-инфраструктура для b2b-расчетов, позволяющая компаниям и предпринимателям заключать сделки в режиме 24/7, без обращения в банк или к юристу, со 100-процентной гарантией исполнения обязательств сторонами.

«Сервисом могут пользоваться клиенты Альфа-Банка, а также компании, не имеющие расчетного счета в банке. Решение реализовано с партнером — компанией SafeCrow, которая выступает гарантом проведения сделки. Для того чтобы воспользоваться сервисом, одному из участников сделки необходимо через интернет-банк или сайт Альфа-Банка авторизоваться, указать в личном кабинете информацию о сделке и ее участниках (реквизиты и название партнеров, предмет и сумму сделки, сроки исполнения, характеристики товара и условия доставки и прочее)», — говорится в сообщении банка.

Затем покупатель переводит средства на счет SafeCrow, а продавец — обеспечивает доставку заказа покупателю. После того как покупатель подтвердит в личном кабинете получение товара (достаточно нажать на кнопку «Принять работу»), SafeCrow перечислит средства продавцу.

Сервис «Безопасная сделка» также может быть использован при оказании услуг, позволяя автоматизировать заключение сделок между заказчиком и исполнителем. Если у сторон есть претензии, сделка переходит в арбитраж. Арбитражная команда сервиса рассматривает все условия сделки, результаты выполнения работ и предлагает участникам решение спорной ситуации. При ненадлежащем исполнении обязательств средства гарантированно возвращаются покупателю.

Стоимость услуги — 2% от объема сделки. Эти расходы может взять на себя либо одна из сторон сделки, либо оба участника в равных долях.