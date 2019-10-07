Международные резервы РФ на 1 октября составили 530,923 млрд долларов против 529,083 млрд на 1 сентября текущего года. Такие данные на начало отчетных дат опубликованы в понедельник на сайте Банка России.

Таким образом, за сентябрь объем международных резервов увеличился на 1,84 млрд долларов.

Напомним, что рост в августе достигал почти 9,3 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно данным ЦБ, увеличение ЗВР в сентябре было обеспечено положительной динамикой резервов в иностранной валюте: показатель повысился с 409,005 млрд до 412,507 млрд долларов.

В то же время стоимостный объем монетарного золота сократился со 109,477 млрд долларов на 1 сентября текущего года до 107,846 млрд на 1 октября. Резервы в СДР уменьшились с 6,638 млрд до 6,618 млрд долларов, резервная позиция в МВФ — с 3,963 млрд до 3,952 млрд.

За девять месяцев текущего года российские резервы увеличились на 62,428 млрд долларов (с 468,495 млрд на 1 января 2019-го), свидетельствуют данные ЦБ. За весь 2018 год показатель вырос примерно на 35,8 млрд долларов.



В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.