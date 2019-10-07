Университет Банка России с 16 октября организует в Твери полугодовой курс лекций по управлению данными в финансовой сфере. Курс ориентирован на студентов профильных вузов, специалистов финансового рынка, а также на всех, кто интересуется современными финансовыми технологиями, сообщает пресс-служба регулятора.

«Представители регулятора расскажут о сборе и анализе данных для Банка России, особенностях взаимодействия с поднадзорными организациями, персональном кредитном рейтинге, технологиях скоринга и анализа финансовыми организациями «цифровых следов». Также слушатели узнают о тенденциях в сфере кибербезопасности на финансовом рынке и многом другом. После каждой лекции будет проходить сессия вопросов и ответов», — говорится в сообщении ЦБ.

По итогам курса всем участникам будет предложено пройти дистанционное тестирование и получить сертификат Университета Банка России о прохождении обучения.

«В настоящее время Университет Банка России обсуждает организацию образовательных мероприятий с вузами и в других регионах. Мы надеемся, что наш новый проект будет востребован и специалистами финансовой сферы, и теми, кто хочет ими стать», — сказал директор Университета Банка России Андрей Афонин.

Лекции будут проходить каждую среду с 18:30 в Тверском государственном техническом университете по адресу: наб. Афанасия Никитина, д. 22.

Для посещения лекций необходимо зарегистрироваться .