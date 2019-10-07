Объем размещения субординированных еврооблигаций Альфа-Банка составит 400 млн долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ранее в понедельник банк зафиксировал доходность размещаемых бумаг на уровне 5,95% годовых.

Итоговый спрос инвесторов составил около 500 млн долларов. Первоначально эмитент ориентировал на доходность бумаг около 6% годовых.

Банк размещает субординированные евробонды на десять с половиной лет с кол-опционом через пять с половиной лет для пополнения капитала второго уровня.

Альфа-Банк 1 октября провел серию встреч с инвесторами в Швейцарии, посвященную возможному размещению еврооблигаций, а также 1—2 октября серию звонков с инвесторами.

Организаторами выступают сам Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.