Российский союз автостраховщиков отмечает резкий рост числа аварий, регистрируемых через мобильное приложение «ДТП. Европротокол», после того как с 1 октября лимит возмещения по европротоколу увеличился до 400 тыс. рублей по всей территории РФ. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

С 1 октября 2019 года на всей территории РФ начала действовать норма закона, которая дает возможность получить выплату по европротоколу (оформление ДТП без участия полиции) в размере всей страховой суммы по ОСАГО — 400 тыс. рублей, до этого такой лимит был доступен только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а на остальных территориях выплата по европротоколу была ограничена 100 тыс. рублей.

«Мы видим, как существенно увеличилось количество и объем подаваемых заявлений и регистрируемых убытков, которые на сегодняшний момент у нас за два дня регистрируется столько, сколько за предыдущий месяц регистрировалось», — сказал Уфимцев. «40 обращений в день, а раньше была сотня за месяц», — добавил президент РСА Игорь Юргенс.

Семь главных вопросов о новых правилах европротокола Новые правила оформления европротокола вступают в силу. В частности, в четыре раза увеличен лимит, а вскоре будет разрешено оформление в электронном виде. Разберемся в нюансах нововведений.

У пользователей возникают сложности с регистрацией убытков через мобильное приложение, службы РСА работают «в авральном режиме в течение семи дней», отметил Уфимцев. Он добавил, что обращения поступают из разных регионов.



С 1 ноября планируется запустить новое мобильное приложение, которое ускорит оформление европротокола, так как большая часть сведений о водителе сможет быть внесена в документ в электронном виде из автоматизированной информационной системы ОСАГО и Единого портала госуслуг.