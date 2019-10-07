Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск повысился на 27 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,88 рубля. С начала торговой сессии было проведено 21,3 тыс. сделок почти на 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,69—64,98 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 71,2675 рубля, увеличившись на 32 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 6,9 тыс. сделок на 444,4 млн евро по курсам от 71 до 71,3825 рубля за евро.

Рубль уступил иностранным валютам часть пятничного прироста, отмечает старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США к вечеру закрепился около 64,85 рубля, и планка в 65 вновь не смотрится такой уж и несбыточной. Евро тоже подрос, взял рубеж в 71,3 рубля, но здесь потенциал повышения выглядит все-таки ограниченным, краткосрочный коридор колебаний — 71,05—71,55», — комментирует эксперт.