• Эксперты назвали города с самой высокой среднемесячной зарплатой за первое полугодие. Как сообщается в исследовании РИА Новости, в Москве средняя зарплата составила 96,9 тыс. рублей, в Южно-Сахалинске — 90,6 тыс. Еще в трех из ста городов, вошедших в рейтинг, средняя зарплата превысила 80 тыс. рублей — в Салехарде, Магадане и Петропавловске-Камчатском. Между тем президент России подписал указ об увеличении c 1 октября на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и председателю правительства. Кроме того, на эту величину проиндексированы размеры выплат для глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.

• QIWI и ассоциация «Финтех» направили ЦБ предложения по отмене запрета на анонимное пополнение электронных кошельков. Они включены в список норм, которые рынок хочет отправить под «регуляторную гильотину». Ассоциация собирала поправки у участников рынка и других организаций финансового сектора. Направленный в ЦБ документ содержит 25 пунктов из сферы платежных систем. Так, предлагается разрешить физическим лицам пополнять электронные кошельки наличными без прохождения идентификации, если кошелек открыт в кредитной организации и сумма операции не превышает 5 тыс. рублей; отменить процедуру упрощенной идентификации пользователей для переводов между физическими лицами, которая станет обязательной с августа 2020 года; изменить лимиты по операциям с электронными денежными средствами, которые действуют с 2011 года.

• Новое регулирование расчета предельной долговой нагрузки позволяет кредиторам использовать нерелевантные данные о долговой нагрузке заемщика. По словам участников рынка, указание ЦБ не содержит параметров бюро кредитных историй, в которые необходимо обращаться для определения кредитной нагрузки, поэтому некоторые кредиторы начали запрашивать эту информацию у региональных бюро и, получая ответы об отсутствии у заемщика долгов, считают его кредитную нагрузку минимальной. Юристы отмечают, что сейчас избирательный подход к сотрудничеству с БКИ не может быть признан недобросовестной практикой.

• В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии, депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы. Как рассказал глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию, в том числе за счет налогового стимулирования.