Число активных премиальных клиентов Райффайзенбанка за десять лет выросло вдвое, при этом средний чек по их операциям вдвое снизился — это означает, что премиальные карты стали использовать не только для крупных покупок, но и для повседневных нужд. Об этом свидетельствуют данные исследования Райффайзенбанка.



«За десять лет премиальные клиенты банка успели совершить 25 млн трансакций, а средний чек по ним сократился в два раза — с 10,2 тыс. до 5,5 тыс. рублей. Это связано с тем, что премиальные карты теперь используются не только для инвестиций или крупных покупок, но и в повседневной жизни — при оплате товаров и услуг», — говорится в исследовании.



При этом общая финансовая грамотность и интерес клиентов к инвестициям демонстрируют значительный рост: клиенты активно используют доверительное управление и доступ на иностранные биржи. Это связано с тем, что рынок ценных бумаг стал востребован и при этом доступен для большего количества клиентов. Пассивный подход к инвестициям в виде банковского депозита сменился интересом к более широкому спектру продуктов и услуг.

За последние десять лет клиенты стали меньше любить наличные — количество операций по снятию денег со счета упало на 18%. Зато денежные переводы стали популярнее — число таких трансакций выросло в десятки раз.



Чаще всего клиенты оплачивают товары или услуги. Аналитики банка составили топ самых популярных и самых непопулярных категорий. Любимые категории — это супермаркеты, кафе, универмаги, магазины одежды и авиабилеты. А топ самых непопулярных категорий составили автомагазины, услуги телеграфа, остеопатов и ортопедов.

«Если немного расширить топ, станет понятно, что премиальные клиенты часто покупают часы и ювелирные изделия, пользуются услугами медиков и туристических агентств, а также закусочных. И значительно реже покупают снегоходы, жилые фургоны и дома на колесах», — заключают в банке.