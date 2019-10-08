Российские фондовые индексы в начале торговой сессии вторника растут, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:15 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,11% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 722,14 пункта. Индекс РТС вырос на 0,24%, до отметки 1 323,45.

«Утренний рост азиатских рынков и нефтяных котировок задают благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который начнет торги ростом. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 690—2 745 пунктов, по индексу РТС — 1 305—1 335 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.