Басманный суд Москвы во вторник продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Фигурантов этого одного из самых громких за последние годы уголовного дела обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Сами бизнесмены себя виновными не признают.

«Удовлетворить ходатайство следствия», — огласила решение судья Наталия Дударь, отклонив предложенные защитой обоих иностранцев залоги по 5 млн рублей.

В ходе заседания Калви подтвердил свою позицию, что хищений не было, а деньги банка были полностью использованы для погашения его долгов.

«Я еще раз подтверждаю, что ни я, ни коллеги из Baring Vostok не получили от этих 2,5 миллиарда и никакой выгоды, кроме того, что банк не потерял 5 миллиардов, которые были под залогом», — заявил американец.

Помимо американца и француза, по делу проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик Банка, бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров.