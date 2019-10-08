Минфин не поддерживает идею «амнистии» потребительских кредитов в России, сказал первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая во время заседания фракции КПРФ в Госдуме на предложение депутата провести «амнистию» потребительских кредитов.

«Кто-то за это должен заплатить. Я так понимаю, вы предлагаете, чтобы банки заплатили. Действительно, банки сегодня имеют неплохие финансовые результаты — 1 триллион рублей прибыли, но говорить о том, что мы каким-то образом законодательно примем решение и, по сути дела, лишим банки части своих доходов... Наверно, это не совсем рыночное, не совсем справедливое решение, поэтому поддержать сейчас это предложение я не могу, иначе банки, которые должны провести такую амнистию, — они не смогут расплатиться с другими вкладчиками, которые держат деньги в этих банках», — сказал Силуанов.

По словам министра, такие меры могут подорвать доверие к банковскому сектору. Он напомнил, что ЦБ начал ограничивать объемы потребительского кредитования и устанавливать ограничения для банков при выдаче кредитов исходя из соотношения расходов по обслуживанию и погашению кредита к доходам.