Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Возрождение» на уровне «ruA-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен приемлемыми рыночными позициями, удовлетворительным качеством активов, адекватной оценкой ликвидности, приемлемым уровнем корпоративного управления, а также слабой позицией по капиталу при адекватной способности его генерации. Существенное позитивное влияние на рейтинг по-прежнему оказывает высокая вероятность поддержки банка со стороны акционера (29 мая 2019 года банк ВТБ консолидировал 100% акций банка «Возрождение») ввиду высокой заинтересованности банка ВТБ в развитии «Возрождения» при наличии у последнего значимых позиций в Московской области и устойчиво лояльной клиентской базы», — отмечается в сообщении.



По данным аналитиков, основу активов банка «Возрождение» составляет кредитный портфель (около 82% валовых активов на 1 сентября 2019 года), около половины которого приходится на ссуды юрлицам и индивидуальным предпринимателям, 36% — на кредиты физлицам).

Эксперты также отмечают высокий уровень операционной эффективности деятельности банка (отношение чистых процентных и комиссионных доходов к расходам, связанным с обеспечением деятельности, составило 165% за II квартал 2019-го).