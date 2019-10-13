Электронная платежная система QIWI запустила конструктор white-label кошельков. Новый B2B сервис позволяет создавать и кастомизировать электронный кошелек для клиентов, сообщает пресс-служба компании.

«Теперь партнеры платежной системы смогут самостоятельно настраивать нужную функциональность и менять интерфейс продукта», — говорится в сообщении.

Продукт представляет собой конструктор, с помощью которого бизнес может создавать максимально релевантные решения под собственные задачи. Новый сервис является частью BaaS-платформы, которую QIWI предоставляет под ключ бизнес-партнерам.

Платформа включает в себя инфраструктурный спектр для компаний, которые разрабатывают финансовые продукты и запускают их в России или добавляют банковский функционал в уже существующие продукты иного профиля.