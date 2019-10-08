Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,42% и составил 2 707,85 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,05% — до отметки 1 306,39.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,83%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,84%, «Газпрома» — на 1,31%, «АЛРОСы» — на 0,78%, Мосбиржи — на 1,03%.

Российский фондовый рынок возобновил снижение, чему способствовал негативный внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Основным поводом к подобной динамике выступила ситуация на западных фондовых площадках, уточнил он.

«Днем ранее индекс Мосбиржи вплотную приближался к цели снижения — уровню 2 680 пунктов, после чего смог оттолкнуться от скорректированного среднесрочного восходящего тренда, построенного на минимумах декабря прошлого года и августа 2019-го, и продемонстрировать рост. В результате рынок скомпенсировал пятничные потери и приблизился к сопротивлению, расположенному на уровне 2 730 пунктов. Однако сегодня продолжить позитивную динамику и протестировать эту отметку не получилось. Однако и снижение нашего рынка во вторник оказалось существенно меньше, нежели на западных площадках. Это говорит в пользу возможности активизации покупок в наших бумагах в случае стабилизации внешнего фона», — комментирует эксперт.

