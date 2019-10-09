Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, сообщает РБК . Об этом говорится в письме, которое две саморегулируемые организации (СРО) финансового рынка — Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация — направили первому зампреду ЦБ Сергею Швецову и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Так, брокеры предлагают не повышать требования к активам и опыту квалифицированных инвесторов. Сейчас, чтобы считаться квалифицированным, инвестор должен иметь активы от 6 млн рублей, или за последний год совершить сделки на эту сумму, или иметь два-три года опыта в организациях на рынке ценных бумаг, обладать аттестатом или сертификатом. А неквалифицированных инвесторов профучастники предлагают не делить на отдельные категории, а выдвинуть к их инвестициям единые требования, модифицированные по сравнению с теми, что действуют на рынке сейчас.

Все неквалифицированные инвесторы должны иметь возможность без ограничений проводить широкий круг сделок «без плеча», считают профучастники. Если неквалифицированный инвестор пройдет тестирование, он должен получить доступ ко всем остальным инструментам и сделкам, за исключением тех, что предназначены только для квалифицированных инвесторов. Также неквалифицированный инвестор, как и сейчас, должен иметь возможность покупать торгуемые на российских площадках ценные бумаги зарубежных компаний, следует из письма. Если неквалифицированный инвестор провалил тестирование на знание финансового инструмента, у него должно быть право «последнего слова»: если он настаивает, брокер может провести сделку, предупредив клиента о возможных рисках. Торговля «с плечом» и торговля на срочном рынке, таким образом, будут доступны неквалифицированным инвесторам после тестирования или «последнего слова». Брокеры также хотят отложить введение поправок в действие с 2021-го на 2022 год.

По мнению экспертов, брокеры поддержали предложение ЦБ ввести тестирование неквалифицированных инвесторов как условие доступа к ряду сложных финансовых инструментов. В то же время у инвестора должна быть возможность провести операцию, несмотря на негативный результат тестирования. Важнейшим изменением в текущей версии законопроекта является право «последнего слова» для всех неквалифицированных инвесторов. Фактически может исчезнуть необходимость в разделении неквалифицированных инвесторов на особо защищаемых и «простых неквалифицированных».