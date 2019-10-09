Альфа-Банк закрыл сделку по продаже 40% доли в платформе краудфандингового кредитования малого бизнеса «Поток». Покупателем стала группа инвесторов, которую возглавляют руководители фонда FinTech Capital Юрий Попов и Антон Еременко, сообщает РБК .

Участники сделки не назвали ее сумму. Согласно отчетности Альфа-Банка на 1 апреля 2019 года, банк оценивал вложения в свою «дочку» в 140 млн рублей. Балансовая стоимость составила 110,5 млн рублей.

Генеральным директором «Потока» будет представитель нового совладельца, пояснял ранее собеседник РБК. Операционную деятельность «Потока» курирует управляющий партнер Антон Еременко, уточнил представитель инвесторов.

Альфа-Банк продаст долю в своей краудфандинговой «дочке» Банк вложил в «Поток» 140 млн рублей.

По словам главного финансового директора Альфа-Банка Алексея Чухлова, банк в числе первых в России инвестировал в создание краудфандинговой онлайн-платформы для бизнеса. Сегодня компания выросла в полноценный самостоятельный бизнес и готова продолжить дальнейшее развитие на рынке.

«Мы считаем, что модель «Потока» дополняет бизнес банков в сегменте кредитования малого бизнеса и востребована рынком», — подчеркнул управляющий партнер FinTech Capital Юрий Попов.

Как отметил управляющий партнер FinTech Capital Антон Еременко, основной упор в работе «Потока» будет сделан на улучшение продукта для инвесторов: диверсификацию портфеля и повышение ликвидности вложений. Большие инвестиции будут сделаны в систему управления рисками — начиная с этапа скоринга и заканчивая этапом юридического взыскания просроченной задолженности с применением последних разработок в сфере legal tech.