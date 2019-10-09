УБРиР изменил тарифы по кредитным картам. Теперь по картам «240 дней без процентов» плата за ежемесячное обслуживание составляет 599 рублей (до изменений — 399 рублей). При покупках от 60 тыс. рублей в месяц комиссия, как и ранее, взиматься не будет.

По картам «120 дней без процентов» и «60 дней без процентов» увеличена необходимая для получения бесплатного обслуживания по карте сумма, потраченная на покупки в месяц, теперь она равна 40 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно (прежде — 30 тыс. и 15 тыс. рублей). При недостижении данных сумм будет, как и ранее, взиматься 199 и 99 рублей в месяц соответственно.

«В связи с данными изменениями стоимость карты «240 дней без процентов» при невыполнении условия бесплатности стала еще более высокой. Держателям же карт «120 дней без процентов» и «60 дней без процентов» надо будет теперь увеличить свои траты, чтобы плата за обслуживание не взималась», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.

Прочие тарифы остались без изменений.

Процентная ставка по безналичным операциям для всех карт составляет 30,5% годовых. По операциям снятия наличных процент будет равен 49,9% годовых по карте «60 дней без процентов», 52,9% для карты «120 дней без процентов» и 55,9% по карте «240 дней без процентов».

Кредитный лимит устанавливается в размере от 30 тыс. до 299 999 рублей.

Льготный период (60, 120, 240 дней соответственно) распространяется только на оплату товаров и услуг.

По всем картам предусмотрен кешбэк — 1% от суммы любых покупок без ограничений по сумме. В специальных категориях начисляется повышенное вознаграждение: по карте «60 дней без процентов» — 5% от суммы покупок, максимально 500 рублей в месяц; по картам «120 дней без процентов» и «240 дней без процентов» —10%, максимально 500 рублей и 1 тыс. рублей в месяц соответственно.