Банк России установил официальные курсы валют на 10 октября.

Курс доллара вырос на 23,04 копейки, составив 65,0976 рубля (64,8672 рубля на 9 октября). Курс евро увеличен на 21,39 копейки, до 71,4511 рубля (71,2372 рубля на 9 октября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 64,94 рубля (минус 26 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 71,34 рубля (минус 7 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 64,91—65,21 рубля за доллар и 71,29—71,53 рубля за евро.