Иностранные компании и организации с преимущественным офшорным иностранным участием не могут рассчитывать на субсидии на создание отраслевого центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Об этом говорится в утвержденных правительством РФ правилах предоставления субсидий из федерального бюджета на создание такого центра.

Субсидию будет предоставлять Минкомсвязи по результатам конкурсного отбора. Одним из критериев конкурсного отбора станет наличие у организации-кандидата лицензии на работу со сведениями, составляющими гостайну. Также компания должна иметь успешный опыт реализации проектов в сфере кибербезопасности за последние три года. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено только с организацией, которая не является иностранным юридическим лицом. Субсидии не сможет получить российская компания, доля иностранного офшорного участия в которой превышает 50%.

Результатом получения субсидии должно быть создание отраслевого центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, который должен быть включен в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах.