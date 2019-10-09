Стоимость акций МТС на торгах Московской биржи выросла на 3,4% на фоне позитивных новостей из США. К 14:47 мск бумаги торговались на уровне 269,7 рубля за штуку.

Ранее председатель совета директоров АФК «Система» (ей принадлежит свыше 50% акций оператора) Владимир Евтушенков сообщил, что компания решила отказаться от делистинга на Нью-Йоркской бирже. «Пока приняли решение не делать делистинг», — заявил он в кулуарах правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В начале года компания сообщила, что проведет оценку, «отвечает ли листинг в США с учетом высоких затрат на его поддержание интересам акционеров».

Дополнительную поддержку акциям МТС оказывает приближающаяся дата выплаты дивидендов. Дата закрытия реестра — 14 октября. Компания должна выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года из расчета 8,68 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 17,346 млрд рублей.