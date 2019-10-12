СДМ-Банк запустил сервис «Онлайн «Плат-Форма», который представляет собой интеграцию возможностей банкоматов «Плат-Форма» и интернет-эквайринга, следует из релиза финучреждения.

«Теперь востребованный мультифункционал банкоматов «Плат-Форма» доступен в онлайн-формате. Онлайн-формат позволяет экономить время, делая платежи или другие банковские операции не покидая дома или офиса 24 часа в сутки семь дней в неделю», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в онлайн-режиме можно провести оплату образовательных услуг (например, обучение в вузах). Оплату картой можно сделать в соответствующем разделе на сайте сервиса «Онлайн «Плат-Форма». В ближайшее время пользователям будет также доступна опция оплаты услуг ЖКХ.

