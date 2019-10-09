Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило для Альфа-Банка прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «позитивный», подтвердив рейтинги на уровне «BB+». Также улучшен со «стабильного» до «позитивного» прогноз по долгосрочному РДЭ компании ABH Financial Limited (ABHFL), зарегистрированной на Кипре холдинговой структуры Альфа-Банка, а сам рейтинг подтвержден на уровне «BB». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Как поясняется, долгосрочные РДЭ на уровне «BB+» отражают собственную высокую кредитоспособность Альфа-Банка в соответствии с его рейтингом устойчивости «bb+» (в Fitch подчеркивают, что это один из самых высоких уровней для частного банка в России). Рейтинг устойчивости Альфа-Банка по-прежнему обусловлен его хорошей клиентской базой на внутреннем рынке, доступом к вкладчикам и заемщикам высшего качества, сильным профилем фондирования и хорошим запасом ликвидности, устойчивым качеством активов, стабильными финансовыми результатами последних лет.

В качестве негативного фактора, учтенного в рейтингах, аналитики указывают существенные риски, связанные с наблюдавшимся в последнее время и планируемым быстрым ростом активности банка в сегменте необеспеченного розничного кредитования.

По данным Fitch, рост необеспеченного розничного кредитования у Альфа-Банка в первом полугодии составил 34% (неаннуализированный показатель) после 37% в 2018 году. Для сравнения, в среднем по банковскому сектору показатели составили 10% и 22% соответственно. При этом доля розничного кредитования в общем ссудном портфеле банка пока умеренная (23,5% на середину текущего года), и качество таких кредитов хорошее.



«Позитивный» прогноз связан с ожидаемым Fitch в рамках базового сценария повышением рейтингов банка до «BBB-» в течение ближайшего года или двух на фоне улучшения операционной среды в России в последнее время и соответствующего улучшения рейтингов других российских частных банков. Однако для Альфа-Банка возможность такого повышения будет зависеть от его способности поддерживать удовлетворительные показатели в сегменте розничного кредитования и умерить темпы роста выдачи ссуд, а также от достаточности доходов для обеспечения роста и поддержания нормативов по капиталу на текущих уровнях.