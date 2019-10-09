Правительство РФ подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые позволят уйти от такой формы наказания, как приостановка деятельности компании на срок до 90 суток, сообщил вице-премьер Константин Чуйченко.

«На сегодняшний момент КоАП предусматривает такой вид наказания, как приостановление деятельности на срок до 90 суток. Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого, это фактически смертный приговор», — сказал Чуйченко на встрече президента с членами правительства.

«В настоящее время мы подготовили соответствующие поправки в КоАП, которые позволят уйти от этой одной из самых одиозных норм», — добавил вице-премьер.