Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 35 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,8525 рубля. С начала торговой сессии было проведено 21,7 тыс. сделок почти на 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,815—65,21 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 71,195 рубля, уменьшившись на 21 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 7,1 тыс. сделок на 390,1 млн евро по курсам от 71,155 до 71,5325 рубля за евро.

Доллар к вечеру остался под давлением, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Пока валютный сектор не получит сколько-нибудь яркого драйвера, гринбек не отойдет далеко от рубежа 65 рублей. Евро/рубль чуть снижается и находится на уровне 71,3, но здесь пока не происходит ничего примечательного», — комментирует эксперт.