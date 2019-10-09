Российский союз автостраховщиков (РСА) обновит автоматизированную информационную систему ОСАГО таким образом, чтобы существенно ограничить мошенничество с коэффициентами при продаже электронных полисов. Об этом сообщил IT-директор Российского союза автостраховщиков Алексей Самошин в рамках форума Finopolis в Сочи.

В частности, РСА усиливает алгоритмы контроля за данными, вводит универсальные справочники и возможность создания типового договора.

«Это полностью позволяет пройти все проверки в момент оформления договора страхователем и обеспечивает полную идентичность полиса, который есть у страхователя на руках, и то, что содержится в информационной системе», — сказал Самошин.

Таким образом, эти меры позволят существенно ограничить или полностью исключить распространенный способ мошенничества с тарифными коэффициентами при оформлении электронного ОСАГО «помощником» — посредником. Такой посредник оформляет полис на ТС с минимальными коэффициентами: минимальной мощностью (например, на мопед), хорошим водителем, с регионом с минимальным территориальным коэффициентом и так далее, и цена страховки снижается таким образом в несколько раз.

Затем посредник в графическом редакторе подправляет некоторые данные и отдает распечатку клиенту. Водитель успешно проходит проверки ГИБДД и на сайте РСА и оплачивает полную стоимость полиса, а разницу помощник кладет себе в карман. Однако урегулирование по такому полису невозможно.