Арбитражный суд Уральского округа подтвердил отказ в иске Социнвестбанка о взыскании 165,6 млн рублей с бывшего владельца кредитной организации Сергея Таболина, говорится в постановлении суда.

Банк ДОМ.РФ обжаловал в кассации решение первой инстанции от 21 февраля и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 мая.

Истец в заявлении указал, что в период, когда председателем правления банка был ответчик, было утрачено принадлежащее Социнвестбанку имущество — янтарный камень-полуфабрикат, стоимость которого составляла 165,6 млн рублей. Однако суд отклонил заявление банка. Единственной аргументацией истца является довод о том, что в ходе проведения инвентаризации им не было обнаружено имущество стоимостью 165,6 млн рублей — янтарный камень-полуфабрикат, очищенный и обогащенный по оригинальным технологиям.

По результатам оценки представленных в деле доказательств суд пришел к выводу о недоказанности истцом наличия оснований для привлечения Таболина к ответственности в виде возмещения убытков. Арбитраж посчитал, что Таболин действовал добросовестно, исходя из обычных условий делового оборота и в пределах разумного предпринимательского риска.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2017 года прекратил производство по заявлению о признании Таболина банкротом. Определением суда от 27 октября 2017 года по данному делу была произведена замена заявителя (Социнвестбанк) на его правопреемника — индивидуального предпринимателя Михаила Приклонского. Производство по делу было прекращено в связи с отказом последнего от иска.

Кроме того, в июне 2017 года столичный арбитраж прекратил производство еще по одному заявлению о банкротстве Таболина. Согласно утвержденному судом мировому соглашению, заключенному между заявителем (Приклонский) и должником, Таболин обязуется уплатить кредитору 3,1 млн рублей в срок до 31 декабря 2018 года.

Таболин стал акционером Социнвестбанка в 2007—2008 годах. Ранее он владел Акромбанком, который был переименован в Русский Банк Делового Сотрудничества.