Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству утвердил заключение на прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.



Согласно тексту заключения, прогноз, представленный правительством РФ, может рассматриваться в качестве основы для формирования федерального бюджета на 2020 год при учете ряда замечаний. Вместе с тем комитет «обращает внимание, что предусмотренные базовым вариантом прогноза показатели, как и в предыдущем году, не обеспечивают осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации», предусмотренного указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

У комитета вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что прогноз, как и прогнозы нескольких предыдущих лет, фактически «воспроизводит сложившийся инерционный тренд развития российской экономики, в рамках которого, по мнению комитета, весьма проблематично рассчитывать на изменение качества экономического роста и достижение целевых ориентиров социально-экономического развития Российской Федерации, определенных указом президента».

Наиболее серьезным недостатком базового варианта прогноза является то, что в нем, как и в прошлогоднем прогнозе, не намечается существенных изменений ни в технологической, ни в отраслевой, ни в пространственной структуре экономики, а также не обозначается вектор на формирование новой экономики, базирующейся на цифровизации и инновациях, отмечают депутаты комитета.

«Это означает, что в ближайшие три года не произойдет серьезного повышения уровня конкурентоспособности российской экономики и улучшения позиций России на перспективных высокотехнологичных рынках. Иными словами, не будет заложена основа для перехода к инновационной модели развития экономики, а следовательно, нет оснований ожидать значительного повышения уровня благосостояния и качества жизни россиян», — констатируется в документе.

Депутаты высказали недоумение в связи с указанным в прогнозе ростом тарифов для населения в 2020—2022 годах — его темпы планируются практически в два раза выше, чем для прочих категорий потребителей. «Никаких убедительных обоснований причинам подобной ситуации не представлено. Между тем именно в этой сфере во многом формируется инфляция издержек, способствующая затуханию активности предприятий обрабатывающих отраслей и снижению уровня благосостояния населения страны», — указывается в документе.

